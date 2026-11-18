El Congreso del Estado revisa la integración de los presupuestos de los 38 municipios de Coahuila para 2027, con el objetivo de evitar la creación de nuevos impuestos y pedir a los ayuntamientos que ajusten sus gastos administrativos.

La diputada local Guadalupe Oyervides informó que continúa el análisis de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos municipales, bajo un criterio de responsabilidad financiera para evitar afectaciones a la economía de los ciudadanos.

Análisis de presupuestos municipales

Explicó que la semana pasada se recibieron los avances financieros y que durante esta semana continuó la recepción de las propuestas municipales. La Comisión de Hacienda todavía no inicia formalmente las sesiones de revisión.

Señaló que uno de los criterios será vigilar que los incrementos no superen el 4 por ciento de inflación autorizado, además de exhortar a los municipios a ajustar sus gastos antes de considerar nuevos gravámenes.

Oyervides indicó que el análisis se realizará artículo por artículo y municipio por municipio, con una revisión estricta para evitar decisiones financieras que representen sorpresas para los contribuyentes.

Compromiso con la responsabilidad financiera

La legisladora recordó que esta postura se mantiene desde la legislatura pasada y que continuará durante la revisión de los presupuestos para el próximo ejercicio fiscal.

El Congreso tiene como fecha límite el 25 de diciembre para entregar las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos aprobados.