Coahuila reforzará los operativos migratorios que mantiene desde hace tres años ante la reactivación de caravanas y el riesgo de un incremento en el flujo de personas hacia la frontera norte, anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal informó que el tema ya fue revisado en la mesa de seguridad, luego de advertir que los movimientos políticos en Estados Unidos podrían provocar un relajamiento de los controles migratorios.

Señaló que la Federación debe fortalecer los operativos de contención en la frontera sur, mientras que cada estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde para evitar que la migración irregular avance hacia el norte del país.

Es muy importante que la Federación vaya haciendo lo que le corresponde desde la frontera sur y que cada estado hagamos lo que nos corresponde, expresó.

Estrategias de Contención Migratoria

En el caso de Coahuila, indicó que se implementarán nuevamente los operativos aplicados durante los últimos tres años.

Aseguró que las acciones se realizarán con respeto a los derechos humanos, pero advirtió que las personas que no tengan en regla su situación migratoria serán canalizadas a albergues migratorios y a sus países de origen, conforme a los procedimientos correspondientes.

Jiménez Salinas consideró que el problema puede contenerse si existe mayor vigilancia en la frontera sur, por lo que confió en que las caravanas no lleguen a la frontera norte.

Si el Gobierno Federal hace bien el operativo desde la frontera sur, no tienen por qué llegar a la frontera norte, sostuvo.

Reacciones a las Advertencias de EE. UU

Sobre las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a las acciones de México en materia migratoria, consideró que se trata de una postura de seguridad nacional que también debe asumir el país para mantener el control de sus fronteras.

Finalmente, dijo que ve lejano un escenario de afectaciones para Coahuila, debido a que ya se realizan acciones de vigilancia, aunque reconoció que deberán intensificarse para evitar un flujo migratorio que no esté apegado al marco legal.