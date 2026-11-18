El gobernador Manolo Jiménez Salinas pidió al Gobierno Federal cumplir el compromiso pendiente de reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) o establecer una solución que permita apoyar a los trabajadores y entregarles lo que les corresponde.

El mandatario estatal señaló que la crisis de la siderúrgica afectó severamente la economía de la Región Centro, por lo que consideró necesario concretar una acción contundente para recuperar los empleos y la derrama económica que generaba la empresa.

Impacto de AHMSA en la economía regional

"Que se reactive de una u otra manera la economía de AHMSA o que se le apoye o que se le entregue a las y los trabajadores lo que les corresponde; que haya alguna acción contundente", expresó.

Jiménez Salinas recordó que en 2021 AHMSA generaba miles de empleos y una importante derrama económica para la región, antes de que su productividad se viera afectada durante el Gobierno Federal anterior.

Por ello, consideró que el compromiso de la Federación representa un factor importante para la recuperación económica de esta zona de Coahuila.

Expectativas del Gobernador hacia el Gobierno Federal

El gobernador manifestó su expectativa de que el Gobierno Federal cumpla a la brevedad y concrete una alternativa para recuperar la actividad productiva de la acerera o atender las demandas de sus trabajadores.