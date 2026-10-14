Vence plazo sin garantías para la venta de AHMSA

La Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA) informó que venció, el 13 de octubre, el plazo para presentar la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares, sin que ninguno de los postores precalificados cumpliera con el requisito.

Entre los participantes que no cubrieron la cantidad requerida se encuentra Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), de acuerdo con el comunicado de la Sindicatura.

Propuesta de Consorcio por Acreedores

Ante este escenario, continúa abierta la alternativa planteada por los acreedores garantizados Cargill y Afirme, quienes solicitaron la integración de un consorcio para participar en la adquisición de AHMSA y MINOSA.

Esta propuesta forma parte de las opciones contempladas para dar continuidad al procedimiento de venta de ambas empresas.

La Sindicatura señaló que continuará informando sobre las resoluciones del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y los avances que se registren en las siguientes etapas del proceso.

Asimismo, reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia, con la prioridad de proteger los derechos de los trabajadores y acreedores, así como de buscar una solución que permita concretar la venta.