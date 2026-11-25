Los resultados alcanzados por Coahuila en seguridad, desarrollo económico y calidad de vida son producto del trabajo coordinado entre los poderes del Estado y las distintas instituciones, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, al referirse al Tercer Informe del gobernador Manolo Jiménez.

La legisladora destacó que la colaboración entre el Gobierno del Estado, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos ha permitido avanzar en distintos rubros, mediante una relación institucional basada en el respeto a la independencia de cada instancia.

Señaló que las mediciones oficiales reflejan avances en materia de seguridad, tanto en las acciones operativas como en la persecución de los delitos, además de mantener a Coahuila posicionado como el estado más seguro del país.

Morales Núñez indicó que esta coordinación también se refleja en los resultados de desarrollo económico y calidad de vida, áreas en las que la entidad ocupa posiciones destacadas a nivel nacional.

Respecto a los retos para los próximos tres años, consideró necesario fortalecer las estrategias de prevención del delito y de conductas de riesgo, principalmente entre las familias y los jóvenes, además de ampliar la atención a la salud mental.

Por otra parte, informó que las comparecencias de los integrantes del gabinete estatal ante el Congreso comenzarán el lunes 30, como parte de la revisión del Tercer Informe de Gobierno.

Precisó que en la primera jornada participarán los secretarios de Gobierno, Finanzas y Seguridad, después de la sesión ordinaria.

Durante este ejercicio, los titulares de las dependencias presentarán los avances de sus respectivas áreas y responderán los cuestionamientos de los diputados sobre las acciones y resultados de la administración estatal.