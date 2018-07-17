Ayuda Lencho al pequeño Ramirito

Frontera, Coah.- Con los viáticos asegurados para el niño Ramiro y sus papás, agradecieron al alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, por la ayuda entregada y eso le permita recibir la atención clínica que requiere el pequeñito para su enfermedad.

Contentos porque el Alcalde de Frontera los respaldó en su necesidad de viajar a Saltillo porque será atendido en el Hospital del Niño.

Contentos porque el Alcalde de Frontera los respaldó en su necesidad, de viajar a Saltillo porque será atendido en el Hospital del Niño, debido a que el niño tiene leucemia.

Gracias por abrirnos las puertas, dijeron Gloria Alejandra Barra y Rogelio Barrón, papás de Ramiro, señalando que sí requieren más apoyo por las dificultades que están enfrentando.

Ramiro Tijerina, director de Salud Municipal, entregó los boletos del camión para viajar a Saltillo, y les expuso que son a nombre del Alcalde de Frontera, sensible a las necesidades del niño y su familia.

“El Alcalde está muy interesado en seguirlos apoyando, y tan pronto se recibió la solicitud de la familia, de inmediato nos giró instrucciones de apoyarlos, por lo que estaremos al pendiente de lo que necesite el pequeño Ramiro”, señaló el director.