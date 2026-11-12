Alertan por riesgo de aranceles al doble en México

La amenaza de Estados Unidos de duplicar los aranceles a México podría afectar el empleo, las exportaciones y la llegada de nuevas inversiones, por lo que CANACINTRA Monclova llamó al Gobierno federal a tomar acciones inmediatas para evitar una escalada comercial.

Jorge Mtanous Falco, presidente de CANACINTRA Monclova, señaló que las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump generan incertidumbre entre los sectores productivos, que trabajan para atraer empresas y recuperar fuentes de empleo.

"Si Trump cumple con eso, nos puede ir muy mal", advirtió al referirse a las posibles consecuencias de un incremento de los aranceles para la economía mexicana.

Impacto de los aranceles en la economía mexicana

El dirigente empresarial consideró necesario que el Gobierno federal atienda el problema migratorio y negocie con Estados Unidos para impedir que las diferencias entre ambos países deriven en medidas comerciales que afecten a la industria nacional.

Sostuvo que el ingreso de migrantes debe realizarse con orden y regulación. Aclaró que no existe oposición a recibir a quienes buscan incorporarse al mercado laboral, siempre que haya oportunidades para ofrecerles trabajo.

"Si vienen a trabajar y nos hace falta mano de obra, adelante, no tenemos nada en contra de eso. Al contrario, hay que respetarlos, hay que ayudarlos en lo que podamos. Pero si no tenemos trabajo, ¿cómo los ayudamos?", expresó.

También señaló que la falta de control migratorio ha generado problemas en ciudades como Monterrey y la Ciudad de México, donde, afirmó, algunos campamentos de migrantes se han convertido en puntos de venta de droga.

Necesidad de regulación migratoria

Mtanous Falco insistió en que México debe atender el tema y negociar con el Gobierno estadounidense para evitar que las amenazas se traduzcan en afectaciones económicas.

"Si no hace algo el Gobierno federal, nos puede afectar", advirtió.