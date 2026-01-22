Chris Hernán, joven que murió en Torreón tras salir de un bar

Una ola de indignación recorre la región de la Laguna tras confirmarse el fallecimiento de Chris Hernán Rentería, un joven que salió a festejar su cumpleaños el pasado fin de semana y terminó muerto bajo custodia de las autoridades locales. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer los hechos, mientras la familia denuncia un presunto caso de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.

El caso ha cobrado relevancia nacional debido a las inconsistencias en las versiones oficiales y la gravedad de las lesiones reportadas en el cuerpo de la víctima.

Cronología de los hechos

De acuerdo con los testimonios de familiares y registros de la detención:

El festejo: Chris Hernán acudió a un bar ubicado en el sector de la Colón, en Torreón, para celebrar su cumpleaños con amigos.

El altercado: Tras un incidente en el establecimiento, elementos de la Policía Municipal realizaron su detención. La familia asegura haber recibido una fotografía que confirmaba que el joven se encontraba vivo y bajo custodia en las instalaciones de los tribunales municipales.

El deceso: Horas más tarde, el joven fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Denuncias de tortura y lesiones

La familia de Chris Hernán ha sido enfática en señalar que el cuerpo del joven presentaba huellas de violencia física extrema.

Lesiones craneales: Se reporta un presunto daño severo en el cráneo y diversas contusiones en el rostro y cuerpo.

Exigencia de la necropsia: Los deudos exigen que los resultados de la necropsia de ley sean transparentes, pues sostienen que las heridas no coinciden con una caída o una riña común, sino con un castigo físico durante su traslado o estancia en las celdas.

Reacción de las autoridades

La Fiscalía de Coahuila emitió un breve comunicado informando que se han asegurado los videos de las cámaras de seguridad del bar y de las celdas municipales. Sin embargo, hasta el mediodía de este jueves, no hay agentes suspendidos ni detenidos vinculados al caso. "No habrá impunidad si se comprueba que hubo una mala actuación de los elementos", declaró un portavoz de la alcaldía de Torreón, aunque pidieron esperar a los peritajes definitivos.

Un estado bajo la lupa

Este incidente ocurre en un contexto de alta sensibilidad en Coahuila, donde recientemente se aprobaron leyes estrictas contra la discriminación (como el caso del término "chiriwillo"). La muerte de Chris Hernán pone a prueba los protocolos de derechos humanos de la policía municipal en una de las ciudades más importantes del norte de México.

Colectivos ciudadanos han convocado a una marcha para este fin de semana, exigiendo que el caso no sea archivado y que se identifique a los responsables de la integridad del joven durante su custodia.