Gachupín refuerza su cercanía con la gente en mega crucero en colonia Occidental

Entre sonrisas, muestras de cariño y una gran respuesta ciudadana, el candidato a Diputado Local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, encabezó un exitoso mega crucero en la colonia Occidental, donde cientos de automovilistas y familias se sumaron con entusiasmo al proyecto que continúa creciendo en toda la región.

Durante esta jornada de cercanía, se realizó la pega de calcas y microperforados, mientras simpatizantes y ciudadanos expresaban su respaldo al candidato, reconociendo en él a un hombre sencillo, de respeto y comprometido con las causas de la gente.

Apoyo a Gachupín en el evento

En este importante evento, Gachupín estuvo acompañado por amigos, simpatizantes y estructura de los partidos PRI y UDC, destacando principalmente la presencia y el respaldo de su compañero de fórmula, Pepe Cerda, candidato a Diputado Local Suplente, quien se sumó activamente a esta actividad de cercanía con la ciudadanía.

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García Falcón agradeció cada muestra de apoyo y dejó en claro que su compromiso con las familias no terminará el día de la elección, pues aseguró que seguirá recorriendo los municipios del Distrito 06 para mantenerse cercano a la ciudadanía y trabajar de la mano con todos los sectores.

“Más que contar personas, yo sumo voluntades; establezco compromisos. Quiero que la gente sepa que no vengo solamente en tiempos de campaña. Voy a seguir aquí, caminando con ustedes, escuchándolos y trabajando por nuestras familias y por todo Coahuila”, expresó.

Compromiso de Gachupín con las familias

Gachupín señaló que su proyecto está basado en el respeto, la unidad y las propuestas de trabajo, dejando atrás los pleitos y apostándole a la construcción de soluciones reales para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.