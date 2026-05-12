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Coahuila

Gachupín refuerza su cercanía con la gente en mega crucero en colonia Occidental

Durante el evento, Gachupín estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Pepe Cerda, quien también mostró su apoyo.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 12 mayo, 2026 - 04:33 p.m.
Gachupín refuerza su cercanía con la gente en mega crucero en colonia Occidental

Entre sonrisas, muestras de cariño y una gran respuesta ciudadana, el candidato a Diputado Local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, encabezó un exitoso mega crucero en la colonia Occidental, donde cientos de automovilistas y familias se sumaron con entusiasmo al proyecto que continúa creciendo en toda la región.

Durante esta jornada de cercanía, se realizó la pega de calcas y microperforados, mientras simpatizantes y ciudadanos expresaban su respaldo al candidato, reconociendo en él a un hombre sencillo, de respeto y comprometido con las causas de la gente.

Apoyo a Gachupín en el evento

En este importante evento, Gachupín estuvo acompañado por amigos, simpatizantes y estructura de los partidos PRI y UDC, destacando principalmente la presencia y el respaldo de su compañero de fórmula, Pepe Cerda, candidato a Diputado Local Suplente, quien se sumó activamente a esta actividad de cercanía con la ciudadanía.

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García Falcón agradeció cada muestra de apoyo y dejó en claro que su compromiso con las familias no terminará el día de la elección, pues aseguró que seguirá recorriendo los municipios del Distrito 06 para mantenerse cercano a la ciudadanía y trabajar de la mano con todos los sectores.

“Más que contar personas, yo sumo voluntades; establezco compromisos. Quiero que la gente sepa que no vengo solamente en tiempos de campaña. Voy a seguir aquí, caminando con ustedes, escuchándolos y trabajando por nuestras familias y por todo Coahuila”, expresó.

Compromiso de Gachupín con las familias

Gachupín señaló que su proyecto está basado en el respeto, la unidad y las propuestas de trabajo, dejando atrás los pleitos y apostándole a la construcción de soluciones reales para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

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