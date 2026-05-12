Impugnación a Candidatura del Distrito 03 ya es Analizada por el Tribunal Electoral

Sabinas, Coahuila. La presidenta del Comité Distrital Electoral 03 de Sabinas, Adriana Lizeth Fraire Herrera, informó que la coalición PRI-UDC presentó una impugnación contra la candidatura de Jesús Alonso Z. Cruz de la Garza, postulado por la alianza Morena-PT para contender por la diputación local del tercer distrito. Precisó que se trata de un procedimiento legal contemplado dentro del proceso electoral y actualmente bajo análisis del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El Tribunal Electoral analiza la impugnación

La funcionaria explicó que el pasado 4 de mayo, durante una sesión extraordinaria del Comité Distrital Electoral 03, fueron aprobados los acuerdos correspondientes a las candidaturas registradas ante dicho órgano electoral, incluyendo la fórmula presentada por la coalición PT-Morena. Posteriormente, se abrió el periodo legal para que representantes partidistas o ciudadanos interesados pudieran promover recursos de inconformidad.

Fraire Herrera detalló que el representante del Partido Revolucionario Institucional ejerció ese derecho al presentar un juicio electoral contra la candidatura señalada. Indicó que el escrito fue recibido y remitido conforme al procedimiento establecido al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de abrirse un plazo de 72 horas para la comparecencia de terceros interesados, mismo que concluyó el pasado 10 de mayo a las 23:30 horas.

Detalles sobre la impugnación

Añadió que, antes del vencimiento del término legal, el representante del Partido del Trabajo presentó un escrito de contestación a la impugnación, documentos que ya forman parte del expediente en revisión. Señaló que la controversia se relaciona con el mecanismo utilizado para la designación de la fórmula integrada por propietario y suplente, aspecto que deberá ser resuelto exclusivamente por la autoridad jurisdiccional electoral.

Finalmente, la presidenta del comité aclaró que la impugnación no modifica ni detiene el desarrollo del proceso electoral en el distrito, por lo que el candidato señalado continúa con sus actividades de campaña dentro del periodo de proselitismo. Indicó que será el Tribunal Electoral quien emita la resolución correspondiente y notifique oficialmente a las partes involucradas sobre cualquier determinación o requerimiento adicional.