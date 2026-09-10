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Coahuila

CMIC reconoce avances de Coahuila en seguridad

Humberto Prado destacó el trabajo del gobernador Manolo Jiménez, resaltando que la seguridad genera confianza entre familias y empresarios.

Por Gerardo Martínez - 10 septiembre, 2026 - 04:23 p.m.
Humberto Prado, presidente de la CMIC, reconoció el trabajo realizado en materia de seguridad en Coahuila.
Humberto Prado, presidente de la CMIC, reconoció el trabajo realizado en materia de seguridad en Coahuila.
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      El presidente de la CMIC, Humberto Prado, reconoció el trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad, luego de que Coahuila se colocara como el estado más seguro a nivel nacional.

       

      "Hoy se reconoce el estado de Coahuila y el trabajo que ha hecho el gobernador, donde se coloca como el estado más seguro a nivel nacional", afirmó.

       

      El dirigente empresarial señaló que se ha observado un incremento en la seguridad y una presencia permanente de las autoridades para mantenerse al tanto de cualquier movimiento que pudiera surgir. Prado destacó que esta situación genera satisfacción entre las familias y empresarios.

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