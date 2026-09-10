CMIC reconoce avances de Coahuila en seguridad

El presidente de la CMIC, Humberto Prado, reconoció el trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad, luego de que Coahuila se colocara como el estado más seguro a nivel nacional.

"Hoy se reconoce el estado de Coahuila y el trabajo que ha hecho el gobernador, donde se coloca como el estado más seguro a nivel nacional", afirmó.

El dirigente empresarial señaló que se ha observado un incremento en la seguridad y una presencia permanente de las autoridades para mantenerse al tanto de cualquier movimiento que pudiera surgir. Prado destacó que esta situación genera satisfacción entre las familias y empresarios.