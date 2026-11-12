Más de seis personas, entre indigentes y migrantes, reciben refugio temporal en Frontera

Más de seis personas, entre indigentes locales y migrantes de otras nacionalidades, han recibido refugio temporal en Frontera, donde Protección Civil mantiene habilitados dos espacios para atender a quienes requieran resguardo ante las bajas temperaturas o su paso por la región.

Felipe Cano, coordinador de Protección Civil municipal, informó que durante los últimos días han atendido a personas en situación de calle, entre ellas migrantes procedentes de Honduras y del sur del país, principalmente de Chiapas, quienes solicitaron apoyo para pasar la noche.

Explicó que la atención que se brinda es transitoria, generalmente de una o dos noches, periodo durante el cual se les proporciona un espacio seguro para descansar y posteriormente continúan su camino.

El funcionario señaló que los dos refugios temporales, ubicados en las instalaciones de Seguridad Pública y en el gimnasio municipal, se encuentran en condiciones adecuadas para recibir a personas que necesiten protección.

Detalló que el espacio de Seguridad Pública tiene capacidad para albergar hasta 15 personas, mientras que el gimnasio municipal está acondicionado para recibir entre 20 y 30, con servicios de baños y regaderas.

Sin embargo, ante una situación extraordinaria que implique una mayor necesidad de resguardo, el municipio cuenta con la posibilidad de ampliar la capacidad hasta 150 o 200 personas.

Cano indicó que Protección Civil se mantiene preparado para atender a indigentes y migrantes que requieran apoyo, ante la posibilidad de que caravanas de personas en tránsito atraviesen la región.