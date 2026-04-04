Habilitan código QR para contacto directo con autoridades de seguridad en Coahuila

Con el objetivo de reforzar la atención a turistas y ciudadanos durante el actual periodo vacacional, autoridades de seguridad en Coahuila habilitaron un sistema de contacto directo mediante un código QR instalado en distintos puntos de vigilancia de la entidad, informó el delegado regional Everardo Lazo.

La herramienta permite a cualquier persona comunicarse de forma inmediata con integrantes del gabinete estatal de seguridad a través de un grupo de WhatsApp.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que dicho código QR está impreso en lonas colocadas en los accesos y puntos de control de las distintas regiones del estado, incluyendo la Región Centro. Al escanearlo, los usuarios son dirigidos automáticamente a un grupo de mensajería en el que participan el fiscal general del estado, el secretario de Seguridad Pública, delegados regionales, directores de corporaciones policiacas y mandos únicos, con el fin de atender de manera rápida cualquier queja, solicitud de apoyo o sugerencia.

Everardo Lazo detalló que este operativo no se limita únicamente a la Región Centro, sino que se encuentra activo en los 38 municipios de Coahuila, abarcando zonas como La Laguna, la Región Sureste, Centro-Desierto, así como las regiones Norte 1 y Norte 2. Señaló que, al tratarse de una vía de comunicación directa con las máximas autoridades de seguridad, se busca brindar una respuesta inmediata en caso de que algún ciudadano requiera auxilio en cualquier punto del estado.

Detalles confirmados

Hasta el momento, indicó, el saldo se mantiene en "cifra blanca", ya que no se han recibido reportes ni solicitudes de auxilio a través de esta plataforma, lo cual, dijo, refleja que la región se mantiene en calma y con tránsito normal. Además, precisó que en el arranque del operativo participaron de manera coordinada corporaciones municipales, grupos de reacción, elementos de la SEDENA y autoridades de seguridad pública de municipios como Monclova, Castaños y Frontera, entre otros, como parte del despliegue preventivo.