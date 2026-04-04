Frente frío 43 provoca lluvias, apagones y cierres viales en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El ingreso del Sistema Frontal número 43 a la Región Carbonífera de Coahuila trajo consigo fuertes lluvias, vientos y un ligero descenso en la temperatura.

Cerca de las 23:00 horas, las precipitaciones se presentaron en el municipio de Múzquiz, donde, de acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, el ingeniero Víctor Guajardo Loo, no se registraron afectaciones, captándose una acumulación de agua de una pulgada.

En el municipio de San Juan de Sabinas, la tormenta se intensificó y dejó sin energía eléctrica a varios sectores, como la colonia San Luisito, Prolongación Allende, Las Lomas y La Nueva Imagen.

Por lo que concierne al municipio de Sabinas, bajo la coordinación del licenciado Sebastián Jaime Arellano, se reportó el cierre de algunas vialidades debido a la acumulación de agua.

Las calles Cuauhtémoc, Altamirano y Reforma fueron bloqueadas temporalmente. Cabe señalar que no se presentaron incidentes en áreas verdes donde se encontraban campistas durante este éxodo vacacional, tampoco en los municipios de Juárez y Progreso.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales sobre el pronóstico del tiempo.

El monitoreo meteorológico continúa de manera permanente para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes de esta cuenca carbonífera.

De acuerdo con los reportes, para este sábado se espera una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 17, acompañada de vientos y una probabilidad de lluvia del 50 %, con actividad eléctrica y cielo nublado. La población debe tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas.