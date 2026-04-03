Monclova: Avances significativos en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha

La segunda etapa de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha registra avances importantes con una inversión aproximada de 20 millones de pesos, informó el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana.

El funcionario destacó que esta obra representa uno de los principales proyectos de infraestructura para este año, al dar continuidad a la inversión proyectada desde 2025 en este espacio deportivo como en otros ubicados al oriente de la ciudad.

"La principal obra de este año es fortalecer o terminar la inversión que proyectamos en 2025 en la unidad deportiva Nora Leticia Rocha; aunado a eso, seguimos trabajando con las demás áreas deportivas que tenemos", señaló.

Asimismo, indicó que la administración municipal mantiene una visión a mediano plazo para consolidar la infraestructura deportiva, en coordinación con el alcalde Carlos Villarreal y el Gobierno del Estado.

"Como lo ha comentado el alcalde, para el 2027 cerraríamos con el CEDIF Poniente y también estaríamos proyectando una cancha de futbol. Prácticamente estaríamos fortaleciendo toda la infraestructura deportiva", explicó.

En cuanto a los trabajos específicos de esta segunda etapa, detalló que incluyen la construcción de un campo de tochito, la rehabilitación del campo de sóftbol y mejoras en el área hidrosanitaria, con el objetivo de garantizar servicios adecuados como baños funcionales para los usuarios.

Valenciana agregó que los recursos para esta obra son de origen municipal, aunque se contempla una aportación federal adicional, además del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Finalmente, precisó que los trabajos se desarrollan en la ciudad deportiva Nora Leticia Rocha, incluyendo el campo Pericos, donde continúan las labores para fortalecer este importante espacio para la práctica del deporte en Monclova.