Desaparece jovencita En presa Don Martín en el Municipio de Juárez, Coahuila

SABINAS, COAH.- La angustia se apoderó de la familia de Elizabeth Gómez, joven sabinense que desapareció tras acudir a la Presa Don Martín, en el municipio de Juárez, Coahuila.

Su madre, Samantha Mireles, ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que la adolescente no regresara a casa ni se comunicara con sus seres queridos.

Detalles sobre la desaparición de la joven en la Presa Don Martín.

De acuerdo con los primeros testimonios, Elizabeth acudió a la presa acompañada de una amiga, pero, tras un disgusto entre ambas, la joven abordó una camioneta y, desde entonces, no se ha tenido contacto con ella. La familia asegura que no responde llamadas ni mensajes, lo que ha incrementado la preocupación por su integridad.

La madre de Elizabeth Gómez pide ayuda a la comunidad para encontrarla.

Ante la desesperación, la madre de la desaparecida ha difundido mensajes en redes sociales, pidiendo la colaboración de la población. La esperanza es que cualquier persona que haya estado en dicho lugar pueda aportar información que ayude a localizarla. La difusión digital ha generado muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia.

La familia de Elizabeth comparte su angustia y solicita información.

La familia insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para encontrarla, además de mantener la sensibilidad y el respeto hacia la difícil situación que atraviesan.