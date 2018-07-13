Confirma Lencho parque industrial

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Un proyecto comercial-industrial se desarrolla en este municipio, 17 hectáreas contiguas a la Universidad politécnica fueron adquiridas por un grupo de empresarios que construirán bodegas y traerán franquicias comerciales para instalarlas en este sitio.

El alcalde Florencio Siller Linaje dio a conocer que las bondades de este municipio están atrayendo a empresarios, en este caso se adquirieron 17 hectáreas de predio en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, ya fueron registradas y los trámites correspondientes dejaron ingresos por más de 1 millón 300 mil pesos al municipio.

También puedes leer: ¡Me voy a matar!

Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera.

Dijo que en el lugar se construye la cerca perimetral para empezar a trabajar en el proyecto que contempla poner comercios a la parte que da al libramiento, aquí la idea es que sean franquicias, así como bodegas y espacios para empresas en la parte posterior, son 17 hectáreas fraccionadas en 17 espacios de aproximadamente una hectárea para este proyecto.

“Tienen confianza que frontera va a ser redituable, ya se hicieron estudios de mercado y se trabaja en el bardeado perimetral del lugar”.

También anunció que se realiza una reestructuración al proyecto financiero para la modernización de 9 mil 200 luminarias en el municipio, ya que el anterior por 70 millones fue analizado a fondo y detectaron que con el ahorro que tendrían en energía eléctrica no sería suficiente para pagar, por lo que tendrían que tomar recursos de cuenta corriente y eso dejaría menor recurso para obras.

Por eso se buscará adecuar y buscar posiblemente una cantidad más baja del crédito que sea posible pagar sin lastimar las finanzas y además en un plazo de tiempo corto, que permita cambiar las luminarias actuales por LED pero no afecte las finanzas para desarrollar otro tipo de obra pública.