MONCLOVA, COAH. - Con una inversión de 19 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal puso en marcha la construcción de la preparatoria Pa' Delante Margarita Maza de Juárez, en la colonia Colinas de Santiago, proyecto que busca ampliar la oferta educativa de nivel medio superior en el sector sur de Monclova. La obra forma parte de un paquete de 16 preparatorias que se construirán en distintas regiones de Coahuila, mediante una inversión conjunta de los gobiernos estatal y federal superior a los 330 millones de pesos. Julio Long, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), informó que cuatro de estos planteles se construirán en Monclova, con una inversión aproximada de 80 millones de pesos, mientras que otro más se edificaría en Frontera. Detalló que la Región Centro concentrará alrededor de 100 millones de pesos en infraestructura educativa, como resultado de la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Sobre la nueva preparatoria de Colinas de Santiago, explicó que tendrá un plazo de ejecución de 150 días, por lo que se prevé concluirla entre finales de abril y principios de mayo de 2026.

Inversión y construcción de la nueva preparatoria

Una vez terminada, la Dirección General del Bachillerato y las subsecretarías de Educación de los gobiernos estatal y federal emitirán la convocatoria para que jóvenes y adultos que no hayan cursado el bachillerato puedan acceder a este servicio educativo gratuito.

Long reconoció la colaboración del alcalde Carlos Villarreal, quien desde la presentación de los proyectos facilitó los terrenos necesarios para la construcción de los planteles, lo que permitió avanzar en la ejecución de las obras.

Por su parte, el edil señaló que la nueva preparatoria responde a la necesidad de ampliar los espacios educativos, particularmente en sectores donde la demanda supera la capacidad de los planteles existentes.

Oportunidades educativas en Monclova

Indicó que, de acuerdo con los estudios de necesidades, Monclova podría recibir hasta cinco preparatorias; sin embargo, en esta etapa se contemplan cuatro proyectos para el municipio.

Explicó que la infraestructura permitirá complementar la oferta educativa existente y brindar oportunidades de estudio presencial a jóvenes que actualmente cursan sus estudios en modalidades como telesecundaria y telebachillerato.

Villarreal también destacó la importancia de contar con la asesoría del ICIFED para garantizar que las inversiones municipales, estatales y federales se ejecuten adecuadamente y que las instalaciones educativas cuenten con las condiciones necesarias para los estudiantes.