Hombre agredido con cuchillo en calle Santa Rosa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras encontrarse en el exterior de una tienda comercial sobre la calle Santa Rosa entre Presidente Juárez y Morelos, un ciudadano fue atacado con un cuchillo, resultando con herida en la oreja izquierda, de lo cual tomaron conocimiento, elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director José Ponce Sánchez.

El afectado fue identificado con el nombre de Raúl N de 43 años de edad con domicilio en la colonia Las Misiones el cual fue auxiliado por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y desplazado al nosocomio más cercano para recibir atención médica inmediata.

Cabe señalar, como pudo, la personas herida, se dirigió a la calle Hidalgo para pedir ayuda a los efectivos que se encontraban cerca del módulo de atención turística.

La víctima narró que, logró identificar al presunto agresor con el apodo de "El Perro" quien, sin tener motivo alguno, lo atacó con un arma punzocortante.

Raúl fue ingresado al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para ser valorado medicamente. Se desconoce si habrá de denunciar a su agresor.