CIRT y UA de C firman convenio para prácticas profesionales en Coahuila

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Coahuila, firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila, que abre la colaboración entre ambas instituciones.

David Aguillón Rosales, presidente de la Cámara y Octavio Pimentel Martínez, rector de la Máxima Casa de Estudios, signaron el acuerdo en el marco de la Quinta Reunión Ordinaria del organismo empresarial.

Aguillón Rosales detalló ante los agremiados de la CIRT, que este acuerdo permitirá trabajar en coordinación con la UA de C en diversas áreas, como la educación dual, las prácticas profesionales y el servicio social, así como el poner a disposición de los estudiantes las instalaciones de radio, televisión e incluso de medios impresos que integran la CIRT.

Por su parte, Pimentel Martínez expresó que muchos de quienes dirigen y laboran en los medios de comunicación son egresados de la Universidad, y resaltó la importancia de la vinculación con quienes facilitan la difusión y promoción del trabajo de la institución educativa y subrayó que sigue en pie el proyecto de aperturar la carrera de comunicación en la unidad norte, por lo que el convenio con la Cámara de la Radio y Televisión contribuirá a darle viabilidad.

Además de la firma del convenio, el rector presentó a los asistentes un resumen de su segundo informe de actividades que rindió en Torreón la semana pasada.