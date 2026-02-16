Diana N es condenada en Sabinas: espera penalidad

SABINAS, COAH.- Hace algunos días, se llevó a cabo una audiencia oral en torno al caso de Diana N, la mujer señalada por privar de la vida a un masculino de un disparo en la cabeza.

El proceso judicial se encuentra en su etapa final prácticamente y continúa generando atención en la Región Carbonífera, debido a la gravedad de los hechos ocurridos en agosto de 2024.

El delegado de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, informó que el caso ya fue declarado como condena, por lo que ahora se encuentra en la etapa de individualización de la sanción.

Esto significa que, en los próximos días se definirá la pena específica que deberá cumplir la acusada, conforme a lo establecido por la ley, mediante el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Mientras tanto, Diana N permanece bajo arraigo domiciliario, medida cautelar que le fue impuesta por un juez de control. Esta disposición se mantendrá vigente mientras se desarrolla el proceso penal, con el objetivo de garantizar que la imputada no evada la acción de la justicia.

El delito que se le imputa es homicidio, situación que aún se encuentra en debate por parte de las autoridades encargadas del caso. Cabe recordar que los hechos se registraron el 24 de agosto de 2024, durante una reunión de convivencia en un inmueble de Minas de Barroterán, donde la mujer se encontraba acompañada de varias amistades.

De acuerdo con las investigaciones, en el lugar un masculino sacó un arma de fuego, la cual fue tomada por Diana N. Al maniobrarla, se accionó el gatillo y el proyectil se incrustó en la cabeza de Antonio N provocando su muerte inmediata.

Este episodio marcó el inicio de un proceso judicial que ahora avanza hacia la definición de la penalidad correspondiente.