IMSS avanza en construcción de centros infantiles en Monclova

El Congreso del Estado aprobó la desincorporación de dos predios en Monclova, paso clave para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La síndica del Ayuntamiento, Guadalupe Murguía, informó que los terrenos previamente propuestos al IMSS ya fueron analizados y autorizados por el pleno del Congreso estatal. "Los predios que se presentaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ya fueron vistos en el Congreso del Estado y, al parecer, ya se autorizó la desincorporación", señaló.

Explicó que el siguiente paso será la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, para posteriormente regresar el documento al municipio y someterlo a validación del Cabildo. Una vez aprobado a nivel municipal, el proceso deberá volver al Congreso para su validación final, lo que permitirá formalizar la desincorporación y que el IMSS asuma la propiedad de los terrenos para iniciar la construcción de los centros.

Los espacios contemplados se ubican en las colonias Tierra y Libertad y Mezquital del Valle. El primero corresponde a una fracción de terreno en el área donde se encuentra Casa Meced, mientras que el segundo se localiza en Mezquital del Valle I, en un predio donde actualmente opera el CEDIF Sur.

Murguía destacó que este avance representa un paso importante en un proceso que ya llevaba tiempo en gestión. "Es un gran avance. Esperamos que ya se pueda concluir. Vamos a seguir trabajando para que Monclova cuente con estos dos Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS", afirmó.

Estos espacios estarán destinados a brindar atención a hijas e hijos de trabajadores afiliados al instituto, fortaleciendo así la infraestructura de cuidado infantil en el municipio.