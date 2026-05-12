Contactanos
Coahuila

Monclova: Ayuntamiento incorpora nuevo camión recolector de basura

Este esfuerzo se enmarca en el compromiso del Gobierno Municipal por mejorar los servicios básicos.

Por Staff / La Voz - 12 mayo, 2026 - 09:29 p.m.
Monclova: Ayuntamiento incorpora nuevo camión recolector de basura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de Monclova, a través del departamento de Servicios Primarios, incorporó un nuevo camión recolector de basura con el objetivo de fortalecer la atención en distintos sectores de la ciudad y brindar un servicio más eficiente a las familias monclovenses.

      Con esta nueva unidad, las autoridades municipales buscan mejorar los tiempos de atención, reforzar las rutas de recolección y ampliar la cobertura en diversas colonias, como parte de las acciones permanentes de limpieza y mantenimiento urbano.

       

      Entre los sectores que serán beneficiados con la nueva ruta de recolección se encuentran el Fraccionamiento Francisco I. Madero, Patricia Blizard, Eva Sámano, Burócratas, Fraccionamiento Villarreal y la Zona Centro sobre la calle Hinojosa.

      El departamento de Servicios Primarios informó que estas acciones forman parte del trabajo continuo para mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores servicios públicos para la ciudadanía.

       

      Asimismo, se destacó que la incorporación de esta unidad permitirá fortalecer la operación actual y avanzar en futuros proyectos de ampliación de cobertura en otros sectores de Monclova.

      El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar mejorando las condiciones de las colonias y espacios públicos mediante el fortalecimiento de los servicios básicos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados