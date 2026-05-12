Monclova: Ayuntamiento incorpora nuevo camión recolector de basura

El Ayuntamiento de Monclova, a través del departamento de Servicios Primarios, incorporó un nuevo camión recolector de basura con el objetivo de fortalecer la atención en distintos sectores de la ciudad y brindar un servicio más eficiente a las familias monclovenses.

Con esta nueva unidad, las autoridades municipales buscan mejorar los tiempos de atención, reforzar las rutas de recolección y ampliar la cobertura en diversas colonias, como parte de las acciones permanentes de limpieza y mantenimiento urbano.

Entre los sectores que serán beneficiados con la nueva ruta de recolección se encuentran el Fraccionamiento Francisco I. Madero, Patricia Blizard, Eva Sámano, Burócratas, Fraccionamiento Villarreal y la Zona Centro sobre la calle Hinojosa.

El departamento de Servicios Primarios informó que estas acciones forman parte del trabajo continuo para mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores servicios públicos para la ciudadanía.

Asimismo, se destacó que la incorporación de esta unidad permitirá fortalecer la operación actual y avanzar en futuros proyectos de ampliación de cobertura en otros sectores de Monclova.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar mejorando las condiciones de las colonias y espacios públicos mediante el fortalecimiento de los servicios básicos.