Carlos Mata informa sobre reparto de utilidades en la Región Centro

El líder sindical Carlos Mata informó que el reparto de utilidades en el sector industrial de la Región Centro generó una derrama económica superior a los 400 millones de pesos, beneficio que alcanzó a cerca de 8 mil trabajadores, principalmente de empresas automotrices y de exportación.

Explicó que tan solo dos compañías aportaron más de 250 millones de pesos al total entregado a los obreros, mientras que algunos empleados recibieron montos cercanos a los 30 mil pesos.

Señaló que, aunque las utilidades sí llegaron a los trabajadores, este año se registró un ligero decremento en comparación con el ejercicio anterior. Carlos Mata explicó que durante el 2025 muchas empresas mantuvieron sus niveles de producción, pero enfrentaron una disminución importante en las ventas, situación que impactó directamente en las ganancias reportadas.

"El año fue de producción, pero no de ventas", expresó el dirigente, al señalar que varias compañías realizaron ajustes y adecuaciones fiscales para poder reflejar utilidades positivas en sus declaraciones anuales y así cumplir con esta prestación laboral. Indicó que tanto empresarios como trabajadores hicieron esfuerzos importantes para conservar las fuentes de empleo en medio de la incertidumbre económica que enfrenta el sector exportador.

Carlos Mata destacó además que, a diferencia de otros años, el reparto de utilidades se desarrolló en un ambiente de estabilidad laboral y sin conflictos. Añadió que los trabajadores han mantenido una postura más cauta y conservadora, priorizando el cuidado de su empleo y productividad, lo que permitió que la mayoría recibiera el beneficio completo gracias a la baja rotación de personal y al cumplimiento del año laboral.