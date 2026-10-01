Buscan a familiares de hombre resguardado en Cruz Roja Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Cruz Roja Monclova solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que actualmente se encuentra resguardado en el área de Urgencias de la institución.

De acuerdo con el llamado realizado por la Cruz Roja, el hombre no puede proporcionar información sobre su identidad, por lo que se desconoce su nombre, edad y dirección.

La institución difunde su fotografía con el objetivo de que pueda ser reconocido por algún familiar o persona que pueda aportar información para localizar su domicilio.

El hombre permanece actualmente en Urgencias de Cruz Roja Monclova, donde se encuentra resguardado. La Cruz Roja pidió a la ciudadanía compartir la información para ayudar a localizar a sus familiares. (ADJUNTAR IMAGEN)