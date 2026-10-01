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Coahuila

Termina huelga en Nacional Monte de Piedad; retiran banderas en Monclova

A un día de cumplirse un año del paro, sindicato y empresa firman un convenio para reanudar actividades.

Por Gerardo Martínez - 01 octubre, 2026 - 09:20 a.m.
Víctor González, comisionado sindical en Monclova, retiró las banderas rojinegras de la sucursal tras concluir la huelga.
Víctor González, comisionado sindical en Monclova, retiró las banderas rojinegras de la sucursal tras concluir la huelga.
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      La huelga en Nacional Monte de Piedad llegó a su fin a un día de cumplir un año de haber estallado, luego de que el sindicato y la empresa firmaron un convenio para concluir el movimiento laboral.

      La noche de este miércoles, Víctor González, comisionado sindical en Monclova, retiró las mantas, carteles y banderas rojinegras que permanecían al exterior de la sucursal.

      En una breve aparición, el dirigente nacional del sindicato y representantes de la empresa confirmaron la conclusión del paro y señalaron que posteriormente darán a conocer los detalles del acuerdo.

      Acuerdo entre sindicato y empresa

      La huelga terminó tras la firma de un convenio entre Arturo Zayún González, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, y las autoridades de la institución, con la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños.

      Preparativos para la reapertura

      Tras el levantamiento de la huelga, las sucursales iniciarán labores de limpieza y preparación para reanudar sus actividades. La sucursal de Monclova, al igual que las demás instalaciones, tiene prevista su reapertura oficial al público a partir del 7 de octubre de 2026.

      Con el retiro de las banderas rojinegras concluye en Monclova el movimiento laboral que mantuvo cerradas las instalaciones durante casi un año.

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