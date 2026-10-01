Termina huelga en Nacional Monte de Piedad; retiran banderas en Monclova

La huelga en Nacional Monte de Piedad llegó a su fin a un día de cumplir un año de haber estallado, luego de que el sindicato y la empresa firmaron un convenio para concluir el movimiento laboral.

La noche de este miércoles, Víctor González, comisionado sindical en Monclova, retiró las mantas, carteles y banderas rojinegras que permanecían al exterior de la sucursal.

En una breve aparición, el dirigente nacional del sindicato y representantes de la empresa confirmaron la conclusión del paro y señalaron que posteriormente darán a conocer los detalles del acuerdo.

Acuerdo entre sindicato y empresa

La huelga terminó tras la firma de un convenio entre Arturo Zayún González, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, y las autoridades de la institución, con la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños.

Preparativos para la reapertura

Tras el levantamiento de la huelga, las sucursales iniciarán labores de limpieza y preparación para reanudar sus actividades. La sucursal de Monclova, al igual que las demás instalaciones, tiene prevista su reapertura oficial al público a partir del 7 de octubre de 2026.

Con el retiro de las banderas rojinegras concluye en Monclova el movimiento laboral que mantuvo cerradas las instalaciones durante casi un año.