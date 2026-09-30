Implementan pruebas antidoping sorpresivas en Monclova

Elementos de Seguridad Pública de Monclova fueron sometidos de manera sorpresiva y aleatoria a pruebas antidoping para verificar que se encuentren libres del consumo de drogas y en condiciones aptas para desempeñar sus funciones.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que los exámenes se realizan directamente en la base de la corporación, aprovechando los cambios de turno para revisar tanto a los elementos que concluyen su jornada como a quienes ingresan al servicio.

Explicó que las pruebas se aplican sin previo aviso y de manera coordinada con el gobierno del estado, con el objetivo de obtener resultados confiables y mantener controles sobre los integrantes de la corporación. "Se hacen exámenes sorpresa para detectar cualquier tema de consumo de alguna sustancia que no sea legal. Son antidoping que se hacen de manera aleatoria y que no se avisa", señaló.

López indicó que no todos los elementos pueden ser sometidos a la prueba en una sola jornada, por lo que quienes no sean evaluados serán incluidos posteriormente en nuevos exámenes, también de manera aleatoria y durante otros cambios de turno. El funcionario señaló que algunos agentes padecen enfermedades crónicas y consumen medicamentos que pueden generar algún indicativo en las pruebas, por lo que los resultados deberán ser revisados antes de determinar alguna responsabilidad.

En caso de que un elemento resulte positivo por consumo de alguna droga, el caso será turnado a la Comisión de Honor y Justicia y se dará parte al C3, para continuar con el procedimiento correspondiente. De acuerdo con el regidor, si se determina la baja del elemento, la información será incorporada a las plataformas correspondientes para dejar registro del motivo de la separación y que otras corporaciones municipales o estatales tengan conocimiento.