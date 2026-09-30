Agradece PRI Coahuila a militancia de San Pedro y Madero

El presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, reconoció el trabajo, compromiso y respaldo de la militancia priista de Francisco I. Madero y San Pedro durante el pasado proceso electoral, al señalar que los resultados obtenidos fueron producto del esfuerzo de toda la estructura del partido.

Al encabezar encuentros con la militancia y las fuerzas vivas del priismo en ambos municipios, Robles Loustaunau destacó que detrás de los resultados electorales hubo un ejército de priistas que recorrió calles, colonias y ejidos, tocó puertas y trabajó para fortalecer la presencia del partido en la región Laguna.

"Hoy venimos a hacer algo que en política nunca debemos olvidar: regresar, vernos de frente y decir gracias", expresó.

Señaló que el resultado electoral no corresponde a una sola persona o dirigencia, sino al trabajo conjunto de la militancia, líderes territoriales, sectores y organizaciones, jóvenes, mujeres y quienes participaron en las tareas de promoción y defensa del voto.

"Porque el 16 de 16 no lo ganó una persona, o una dirigencia... el carro completo lo ganamos todos. Lo ganó nuestra militancia; nuestras líderes territoriales; nuestros sectores y organizaciones; nuestros jóvenes y nuestras mujeres; quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron casillas", afirmó.

El dirigente estatal del PRI reconoció también el trabajo realizado por las estructuras municipales y subrayó que los resultados obtenidos son un motivo para mantener la organización y el contacto permanente con la ciudadanía.

"Valió la pena cada puerta que tocaron, cada calle que caminaron, cada reunión que organizaron, cada voto que defendieron. Valió la pena, porque demostramos que este partido tiene algo que no se improvisa y no se construye de la noche a la mañana: militancia", manifestó.

Asimismo, Robles Loustaunau destacó que el PRI Coahuila cuenta con el gobernador Manolo Jiménez Salinas como uno de sus principales activos y reconoció el trabajo que se realiza desde el Gobierno del Estado.

"Ganamos porque Coahuila tiene al frente a nuestro primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, y con él al frente y con una militancia como la nuestra, lo decimos con orgullo: ¡Somos el mejor PRI de México!", recalcó.

Durante los encuentros, el dirigente estatal estuvo acompañado por la primera priista de San Pedro, Brenda Güereca; la diputada local electa Cristina Amezcua; Simón Gutiérrez; la diputada Luz Elena Morales, quien tuvo a su cargo la clausura de los trabajos; Olivia Martínez Leyva, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI; Inocencio Aguirre Willars, secretario de Acción Electoral; y Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones, también los diputados del distrito 07, Raúl Onofre y la diputada electa Sol Luna Adame; además estuvo presente Jorge Piñones.

En ambos municipios, los encuentros se desarrollaron en un ambiente de entusiasmo y unidad partidista, con la participación de militantes, dirigentes de sectores y organizaciones, liderazgos territoriales y simpatizantes, quienes refrendaron su disposición para mantener el trabajo permanente del partido en la región.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia a mantener la cercanía con la ciudadanía, la organización territorial y la unidad interna.

"Un partido no son sus oficinas ni sus cargos. Un partido es su gente", concluyó.

Los encuentros cerraron entre porras y aplausos de la militancia, con el llamado de la dirigencia estatal a mantener la presencia del PRI en territorio y continuar fortaleciendo su estructura en la región Laguna.