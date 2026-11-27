CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Estudiantes de la Secundaria 7 participaron en un torneo interinstitucional de fútbol, organizado por el plantel con el propósito de fomentar la competencia y promover actividades positivas entre los jóvenes.

Resultados del Torneo

La jornada deportiva dejó equipos campeones que representarán a la institución. Durante la premiación se reconoció a los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil, así como al mejor portero y al máximo goleador.

Apoyo de la Comunidad

Los trofeos entregados a los ganadores fueron donados por el diputado federal Óscar Torres Castañeda, cuyo apoyo fue destacado por los organizadores.

Este tipo de torneos busca impulsar la práctica deportiva entre los estudiantes, prevenir las adicciones y mantenerlos enfocados en actividades saludables.