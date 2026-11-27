CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de 20 personas fueron detenidas durante el operativo Barrido, implementado en colonias consideradas conflictivas de Ciudad Acuña, como parte de las acciones para atender problemas de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, las detenciones se realizaron por distintas faltas administrativas y por reincidencia en algunas de ellas.

Durante las últimas semanas, las autoridades han concentrado su atención en estas zonas mediante el trabajo coordinado de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Se prevé que los elementos de seguridad mantengan estos recorridos durante las próximas semanas.