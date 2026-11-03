Detienen en Acuña a estadounidense buscado por los U.S. Marshals

DE LA NOTA:

Acuña, COAH.- Un ciudadano estadounidense que era buscado por autoridades de su país por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego fue localizado y detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Acuña.

Detalles de la detención

Se trata de Carlos "N", de 41 años, quien contaba con requerimientos de autoridades norteamericanas y era buscado por los U.S. Marshals, corporación encargada de la localización y captura de personas requeridas por la justicia estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el hombre era requerido por cargos de posesión y distribución de heroína, posesión y distribución de metanfetamina, así como portación de arma de fuego. Además, contaba con antecedentes como convicto por posesión de armamento.

Luego de su localización y detención, se coordinó su entrega con el Instituto Nacional de Migración (INM), mediante el procedimiento de deportación controlada.

La entrega se realizó a través del Puente Internacional Acuña-Del Río, Texas, donde Carlos "N" fue recibido por agentes de los U.S. Marshals para continuar con el procedimiento correspondiente ante las autoridades de Estados Unidos.

Cooperación internacional en seguridad

La Fiscalía General del Estado informó que este resultado fue posible mediante la coordinación y el intercambio de información entre corporaciones de seguridad mexicanas y agencias extranjeras, bajo el marco legal vigente en nuestro país.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, ha señalado la importancia de mantener la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y procuración de justicia.