Coahuila entrega mil aparatos funcionales para personas con discapacidad en jornada estatal de inclusión

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno del Estado de Coahuila llevó a cabo la entrega gratuita de mil aparatos funcionales a personas con discapacidad de las cinco regiones del estado, como parte de una jornada estatal enfocada en la inclusión y mejora de la calidad de vida.

Durante el evento, el mandatario coahuilense destacó que esta estrategia es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, el DIF Coahuila y el programa Mejora Coahuila, el cual impulsa acciones sociales en beneficio de quienes más lo necesitan.

"Hoy detonamos un apoyo importante para cientos de familias. Así como aquí en Piedras Negras, lo estamos haciendo en todas las regiones. Este gobierno cumple con hechos", expresó Jiménez Salinas.

Entre los apoyos entregados se encuentran sillas de ruedas, sillas PCA, bastones, andaderas, muletas y sillas para baño, herramientas esenciales que permitirán a las personas beneficiarias una vida más digna, productiva e independiente.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, reiteró el compromiso del gobierno con la construcción de una sociedad más incluyente, facilitando entornos accesibles para la movilidad y el acceso a servicios de salud.

"Les enviamos un mensaje claro: no están solos. Esta administración ha priorizado el respeto, la visibilidad y las oportunidades para todos", afirmó Aguirre.

El gobernador también recordó que, a lo largo de su gestión, se han invertido más de mil millones de pesos en salud, lo que ha permitido la rehabilitación de 133 centros de salud y 14 hospitales generales, la implementación del programa de telemedicina y el lanzamiento de la Tarjeta de la Salud Popular, que ofrece consultas, medicamentos, estudios y cirugías gratuitas a personas sin seguridad social.

"Hoy me dicen en muchos municipios: ´Manolo, qué buena atención en los centros de salud, qué bueno que ya hay medicamentos´. Eso nos llena de orgullo", añadió.

Jiménez Salinas también destacó que Coahuila trabaja de forma integral y equilibrada en salud, educación y desarrollo social, con programas como útiles y uniformes escolares gratuitos, transporte escolar, internet gratuito, y becas para mujeres que desean concluir la preparatoria o ingresar a la universidad.

"Queremos mujeres empoderadas y realizadas, personas con discapacidad integradas, y adultos mayores atendidos con dignidad. Aquí cuidamos a nuestra gente", subrayó el gobernador.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad social, por encima de ideologías, para preservar lo que distingue a Coahuila: seguridad, orden y calidad de vida.