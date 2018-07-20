Entrega PRI Estatal constancia a Lencho

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- El dirigente estatal del PRI Rodrigo Fuentes Ávila entregó a Florencio Siller Linaje la constancia de mayoría que le acredita como Alcalde electo.

Durante el evento estuvieron presentes también el dirigente municipal Orlando Aguilera, Armando Castro Delegado regional, ex presidentes del partido así como dirigentes de los distintos organismos pertenecientes al PRI.

El Dirigente estatal hizo entrega de la constancia al alcalde electo Florencio Siller Linaje así como a cada uno de los regidores propietarios y suplentes que encabezarán la administración municipal 2019-2021.

También los regidores electos recibieron constancias.

El primer priísta del municipio, Florencio Siller Linaje dijo que después de una etapa intensa cuyo objetivo fue el triunfo, no le queda más que agradecer a la militancia con la que juntos lograron una victoria contundente.

“Frontera sí tiene rumbo” señaló el Alcalde electo tras destacar que cuenta con el respaldo y apoyo del Gobierno del Estado.

Agradeció el apoyo que le brindó como candidato el ejército de soldados priistas que trabajaron intensamente por la victoria que es de todos y los exhortó a seguir trabajando por la unidad del partido.

Posteriormente el dirigente estatal Rodrigo Fuentes Ávila al grito de “Viva el PRI” dijo que donde el PRI tiene buenos candidatos y buenos alcaldes fue posible el triunfo.

Agradeció a los compañeros de partido y reconoció el trabajo del priismo de ciudad Frontera que durante 60 intensos días visitaron colonias, comunidades y tocaron miles de puertas para llevar una propuesta responsable de un gobierno que es responsable y le apuesta a la transparencia.

Destacó el triunfo contundente que el partido logró en este municipio, para terminar la administración de un año y seguir con la nueva de 3 años encabezada por priistas responsables que van a trabajar por la gente.