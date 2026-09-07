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Coahuila

Detienen en Nava a hombre señalado por presunto robo a domicilio

La propietaria identificó al supuesto responsable y alertó a las autoridades; el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 septiembre, 2026 - 03:37 p.m.
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      NAVA, Coah.- Un hombre fue detenido la tarde de este domingo luego de ser señalado por su presunta participación en un robo registrado durante la madrugada del sábado en un domicilio de Nava.

      De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría ingresado al inmueble y tomado diversos objetos para posteriormente retirarse del lugar a bordo de un automóvil de color guinda o rojo.

      La propietaria del domicilio logró ubicar al hombre que señaló como presunto responsable y dio aviso a las autoridades, quienes procedieron a su detención y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

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      El robo ocurrió en la madrugada del sábado en un domicilio particular.

      En contra del detenido ya existe una denuncia relacionada con estos hechos, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

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      La propietaria del inmueble identificó al sospechoso y alertó a las autoridades.

      Ante este caso, las autoridades hicieron un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas del mismo sujeto para que acudan ante Seguridad Pública y reciban orientación sobre el procedimiento para presentar la denuncia correspondiente.

      Las autoridades invitan a otras posibles víctimas a presentar denuncias.

      La recomendación busca que posibles afectados aporten información que pueda ser de utilidad para las investigaciones y para determinar si existen otros casos relacionados con el detenido.

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