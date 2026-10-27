Gabriel Elizondo Pérez se opone al Paquete Fiscal 2027 en Coahuila

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció su voto en contra de los tres dictámenes del Paquete Fiscal 2027, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían generar mayores presiones económicas para las familias mexicanas, afectar a los sectores productivos y poner en riesgo miles de empleos.

Durante su intervención en el Senado de la República, el legislador destacó que México necesita recaudar, pero también garantizar que cada peso se administre con responsabilidad y se traduzca en mejores servicios y oportunidades para las familias. "En el PRI no estamos en contra de pagar impuestos. Estamos en contra de que se le cargue más la mano a quienes todos los días salen a trabajar y a sacar adelante a México", expresó desde la tribuna.

Entre los puntos que cuestionó, destacó las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), al advertir que algunos negocios podrían terminar pagando impuestos sobre ganancias mayores a las realmente obtenidas. Asimismo, señaló que la reducción del 30 al 20 por ciento en el límite para deducir intereses podría afectar a comerciantes y empresarios que solicitan créditos para adquirir mercancía, maquinaria o hacer crecer sus negocios.

En materia de turismo, Elizondo Pérez manifestó su preocupación por el incremento del 17.8 por ciento en el cobro a visitantes extranjeros, contemplado en la Ley Federal de Derechos, y planteó la importancia de que una mayor parte de los recursos generados por esta actividad se invierta en mejorar los destinos turísticos, su infraestructura y las oportunidades para las familias que dependen de este sector, como sucede en Parras, Cuatro Ciénegas y los Pueblos Mágicos de Coahuila.

Otro de los principales puntos que cuestionó el senador fue la propuesta de autorizar hasta un billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento interno, pues señaló que esta deuda compromete recursos de los próximos años y representa una responsabilidad que terminarán enfrentando las futuras generaciones. Ante esto, pidió al Gobierno Federal explicar con claridad cómo se utilizarán esos recursos y de qué manera se traducirán en mejores hospitales, escuelas, seguridad y oportunidades.

Elizondo Pérez reiteró que desde Coahuila y en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas continuará defendiendo la economía familiar, el empleo y a quienes diariamente trabajan para salir adelante. Destacó que el desarrollo de las regiones Sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y Norte no debe frenarse con medidas fiscales que pongan en riesgo la inversión y el futuro de miles de familias.

"El dinero público es de la gente, no es un cheque en blanco. México debe avanzar cuidando a su gente, no cargándole más la mano", concluyó.