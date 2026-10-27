Laura Jiménez Gutiérrez inicia obras de movilidad en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Vecinos de las colonias Las Azucenas y La Alberquita agradecieron y reconocieron el trabajo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por el arranque de obras prioritarias en el sector, expresó Isabel Hernández.

La ciudadana mencionó que el principal agradecimiento es por el puente vehicular que conectará a ambas colonias, una gestión realizada durante años ante distintas administraciones y que hoy la actual administración sí atendió.

Explicó que la obra resuelve un problema histórico de movilidad, ya que en temporada de lluvias el acceso se vuelve intransitable por el lodo, lo que obliga a los habitantes a rodear dos cuadras por Félix U. Gómez y Mutualismo. Hasta ahora, solo contaban con un puente peatonal construido en la administración de Luisa Alejandra Santos de Mondragón.

Isabel Hernández afirmó que el puente vehicular que se construirá en el barrio La Alberquita permitirá el paso de automóviles y facilitará el traslado de estudiantes a un jardín de niños y a otros puntos de la ciudad, lo que impacta de manera directa en la vida diaria de las familias del sector.

Agradeció además el arranque, hace un mes, de la red de agua potable, otra obra fundamental pero para la colonia Las Azucenas. Reconoció la voluntad de la alcaldesa para escuchar y gestionar, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para concretar proyectos en Múzquiz.

La ama de casa sostuvo que el trabajo realizado demuestra resultados visibles en colonias que habían permanecido sin atención y reiteró el respaldo de los vecinos al trabajo de la presidenta municipal, al considerar que atiende necesidades básicas de movilidad y servicios.