Cuerpos de emergencia rescatan a hombre tras volcadura en Sabinas

SABINAS, Coah.- Una pipa volcó durante la noche del lunes sobre la carretera federal 57, a la altura del entronque con El Sauz, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades federales.

El conductor, identificado como Miguel N, de 65 años, circulaba en dirección de Monclova a Sabinas cuando ocurrió el accidente, a la altura del kilómetro 94+100.

Tras la volcadura, el operador quedó atrapado en la cabina de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para liberarlo.

El hombre fue rescatado con vida y atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes verificaron sus condiciones de salud, destacando que se encontraba estable.

De acuerdo con la información disponible, el conductor no presentaba heridas visibles ni fracturas; sin embargo, se negó a ser trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada.

Elementos de la Guardia Nacional, Bomberos de Sabinas y Protección Civil se hicieron cargo de la situación. De manera preliminar, se señaló que un posible descuidado al conducir habría provocado que el operador perdiera el control del volante y terminara volcando la pipa.