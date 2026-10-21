IMSS México modifica reglas de pensiones: cambios en Modalidad 40

Frente a la presión sobre las finanzas públicas y el creciente uso del esquema para elevar artificialmente las pensiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio un giro histórico en las reglas de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (Modalidad 40).

A través de un acuerdo oficial emitido por el Consejo Técnico, el organismo estableció nuevas restricciones en los salarios de cotización, el fin de los registros retroactivos y la digitalización obligatoria de todo el proceso. Estas medidas buscan evaluar la viabilidad financiera del sistema en un plazo de seis meses.

Adiós al salto salarial libre

Uno de los cambios más drásticos contenidos en las disposiciones es el fin de la libertad absoluta para elegir el salario con el que se desea cotizar.

Anteriormente, los trabajadores que dejaban el empleo formal podían reincorporarse y elegir libremente montos altos (hasta 25 UMAS) para maximizar su pensión, sin importar cuál había sido su sueldo real en su último empleo. Con las nuevas reglas, la base del cálculo estará atada al último salario registrado antes de la baja laboral, permitiendo únicamente agregar como máximo una Unidad de Medida y Actualización (UMA), y respetando siempre el mínimo legal vigente.

Esto significa que quienes busquen ampararse en este esquema ya no podrán disparar sus aportaciones de manera desproporcionada respecto a su historial laboral previo.

Se cierran las puertas al pasado: vigencia inmediata

Otra de las modificaciones clave es la eliminación de la flexibilidad en las fechas de inscripción. A partir de ahora, los nuevos aseguramientos operarán exclusivamente a partir del día en que el interesado presente su solicitud.

El IMSS cerró la puerta a los registros extemporáneos o cálculos retroactivos, obligando a los futuros pensionados a planificar con precisión quirúrgica el momento exacto en el que deciden iniciar su trámite voluntario, recordando que existe también la alternativa de incorporación como trabajador independiente.

Ventanillas cerradas: el trámite pasa al entorno digital

En el plano operativo, el Instituto determinó que las inscripciones a la Modalidad 40 deberán realizarse únicamente mediante plataformas digitales.

Las áreas de Incorporación, Recaudación e Innovación Tecnológica del IMSS fueron instruidas para adecuar los sistemas institucionales con el fin de garantizar una trazabilidad estricta y evitar anomalías en el padrón de afiliados, centralizando todo el proceso en la red.

Auditoría a fondo y futuro incierto

El documento oficial establece que el impacto de este esquema sobre las arcas institucionales será investigado minuciosamente.

La Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales del IMSS, en coordinación con diversas direcciones internas, tiene un plazo máximo de seis meses para entregar un estudio de impacto financiero. Con base en dichos resultados, la Dirección Jurídica elaborará una propuesta formal de modificación estructural, lo que deja abierta la puerta a transformaciones aún más profundas en el modelo de retiro de los mexicanos.