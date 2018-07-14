Obligado registro de pozos

SAN BUENAVENTURA COAH.- El secretario de Desarrollo Rural José Luis Flores Méndez hizo un llamado a los directores municipales responsables de campo a que a la mayor brevedad posible se pongan a trabajar en la detección de pozos de agua, para que los dueños de estos los registren ante la Comisión Nacional del Agua para que se eviten problemas posteriores.

Urge que los productores registren sus pozos ante Conagua para evitar los limiten en los accesos a los programas, dijo el secretario de Desarrollo Rural José Luis Flores Méndez.

Es importante que los pozos estén regularizados para lo cual las autoridades municipales deberán enfocar la atención en este aspecto, ya que de no hacerlo habrá consecuencias que por lógica los afectarán, comenzando que se impedirá el acceso a los programas, de ahí la importancia de la regularización.

“Desconozco la cantidad de pozos que no están registrados, es decir en la clandestinidad, pero tan solo en Cuatro Ciénegas y Ocampo se contabilizan alrededor de 120 pozos, muchos de ellos en función, pero que el problema se normalizará una vez que los dueños de los pozos se acerquen para registrarlos.

En cuanto a las sanciones que impondrá a quienes no registren los pozos dijo que desconoce en qué consistan pero que la advertencia es para evitar los castigos, por lo tanto pidió de nueva cuenta a los directores de Desarrollo Rural de los respectivos municipios a que se pongan a trabajar en este rubro.

Dejo en claro que sin registro de pozo los productores quedan fuera de todos los programas por lo tanto es necesario que hagan la petición antes descrita ante la Conagua.