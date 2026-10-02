Policías son reconocidos por su labor en escuelas de Monclova

Padres de familia de Monclova reconocieron la labor de los policías que mantienen vigilancia en los alrededores de los planteles educativos, al considerar que su presencia brinda mayor tranquilidad a estudiantes y familias.

Entre los reconocimientos hechos públicos se encuentra el dirigido a los oficiales Héctor Campuzano y Julio Montelongo, de la patrulla 234, por mantenerse atentos a la seguridad de los alumnos de la Secundaria No. 2 Emiliano Zapata.

"Mi más sincero reconocimiento y gratitud para los oficiales Héctor Campuzano y Julio Montelongo, de la patrulla 234, por su compromiso y constante atención a la seguridad de los alumnos", expresaron padres de familia.

Los reconocimientos se dieron luego de los hechos registrados en una secundaria de Torreón, donde una subdirectora perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas estudiantes y personal del plantel, que fueron víctimas de dos exalumnos de la institución.

El hecho generó preocupación entre las comunidades escolares y volvió a poner atención en la importancia de las medidas de prevención y vigilancia en los centros educativos.

En Monclova, los padres destacaron particularmente la presencia de elementos de seguridad en las inmediaciones de las escuelas, donde permanecen atentos a lo que ocurre en la zona y al tránsito de los estudiantes.

Señalaron que contar con oficiales cerca de los planteles representa un respaldo para la comunidad escolar y reconocieron a quienes realizan esta labor de manera cotidiana durante la jornada educativa.