Predominan las quejas contra policías coahuilenses por sembrar narcóticos y armas a ciudadanos, según la CDHEC

En el detalle de las quejas turnadas vía transparencia, existen casos de personas a quienes los policías les han tomado fotografías desnudas, y fueron golpeadas o torturadas frente a sus familias.

En una de las quejas presentadas en febrero de 2018, una familia que iba en un vehículo, en el que también estaba un bebé, denunció que metros antes de llegar a Arteaga fueron interceptados por elementos de la ahora extinta Fuerza Coahuila.

Tras detenerlos, los elementos policiacos los acusaron de posesión de drogas y los revisaron en forma violenta, según asentaron en su queja ante la CDHEC.

“La obligan a que se quite el pantalón, la chamarra, junto con sus prendas íntimas a quedar totalmente desnuda, la obligaron a quitarse un top que tenía y le dicen: ‘me vas a hacer sentadillas así desnuda’”, dice la queja presentada por el padre de familia.

Entre los nombres de las corporaciones señaladas en las quejas de falsas acusaciones, figuran seis contra GROE y GATEM, 28 contra Fuerza Coahuila y 12 contra Policías Ministeriales, el resto es contra policías municipales de Acuña, Piedras Negras y Torreón.

La información indica que en lo que va del año, la CDHEC ha recibido un total de 60 quejas por falsas acusaciones sembradas por policías, de las cuales se han concluido 21 de los asuntos, mientras que durante el año pasado, de las 74 indagatorias que inició la Comisión, 62 ya fueron concluidas.

Durante este año, la Comisión ha recibido 37 quejas por la falsa acusación de posesión de narcóticos y ocho por portación de armas, mientras que el resto de las 62, están divididas en robo, consumo de alcohol en vía pública, alteración del orden, riñas y existe una denunciada como “robo de infante”.

Aunque el mismo órgano no detalla los motivos en cada una de las conclusiones, si menciona que los falsos acusados han desistido para no tener mayores problemas, al igual que cuando han sido liberados; la misma comisión no menciona si alguna de las quejas ha sido concluida por acreditarse que los hechos no ocurrieron.