Vamos a defender la seguridad y calidad de vida de nuestro estado: PRI

Torreón, Coahuila, 24 de abril de 2026.- En un ambiente de júbilo y unidad, rindieron protesta las y los precandidatos a diputados locales de la Región Laguna, desde donde se lanzó un mensaje contundente: el PRI defenderá las políticas públicas que permiten que en el estado exista seguridad y una gran calidad de vida.

En sesión ordinaria del Consejo Político, rindieron protesta como precandidatas y precandidatos: Cristina Amezcua González por el Distrito 04; Sol María Luna Adame por el Distrito 07; Ximena Villarreal Blake por el Distrito 08; Verónica Martínez García por el Distrito 09; Felipe González Miranda por el Distrito 10; y Hugo Dávila Prado por el Distrito 11.

Al evento asistieron también líderes de sectores y organizaciones, presidentas y presidentes de comités municipales, así como la estructura territorial del partido, integrada por liderazgos de colonias y ciudadanía en general, quienes refrendaron su respaldo al proyecto priista.

En su mensaje, Carlos Robles Loustaunau encendió el ánimo de la militancia al señalar la nueva batalla a la que está llamado el PRI.

"En nuestro partido hay mujeres y hombres de carácter, de convicción y de territorio, que jamás han fallado cuando Coahuila los necesita", expuso. "Aquí está lo mejor del PRI, aquí está su fuerza, su historia y su futuro. Aquí hay un partido vivo, firme y de pie, listo para salir con todo".

Adelantó que están preparados para defender lo que se ha construido y ganar con contundencia el carro completo en Coahuila.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar:

"Cuando se gobierna con carácter, responsabilidad y amor por la tierra, los resultados sí llegan. Aquí hay gobierno, aquí hay resultados y aquí hay un proyecto que le cumple a la gente".

Por su parte, Diego Rodríguez Canales reforzó el llamado a la unidad y al trabajo en equipo, al señalar que la calidad de vida que hoy tienen las familias coahuilenses se construyó con esfuerzo, no con ocurrencias ni improvisaciones.

"Coahuila es hoy un ejemplo nacional y un referente en calidad de vida, resultado del trabajo en equipo entre ciudadanía, gobiernos y partido", advirtió. "Lo que hoy está en juego no es una elección más, es defender la estabilidad, la seguridad y el futuro del estado, y eso se defiende desde el Congreso".

Finalmente, aseguró que el PRI Coahuila seguirá apostando por una política cercana y efectiva:

"Nosotros somos de resultados, creemos en la política que sí resuelve, la que protege a las familias y la que está todos los días en territorio", convocando a la militancia a mantenerse unida para seguir dando resultados a la ciudadanía.