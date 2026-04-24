Saltillo, Coahuila: Líder en seguridad según INEGI

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo encabezó de nueva cuenta la lista de las ciudades capitales más seguras del país, de acuerdo con los resultados presentados este viernes por el INEGI, correspondientes a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su primer trimestre de 2026.

Esta es la quinta ocasión en la administración del alcalde Javier Díaz González en la que Saltillo es ubicado como la capital más segura de todo México.

Además, la capital de Coahuila se ubicó como la cuarta ciudad más segura a nivel nacional, mejorando dos posiciones, en comparación a la anterior encuesta ENSU que mide la percepción ciudadana de seguridad en 91 áreas urbanas de México.

Javier Díaz González dijo que se trabaja en sintonía con el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual prioriza la coordinación con las Fiscalías Estatal y Federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y, principalmente, con la ciudadanía.

"Esta coordinación permanente ha sido fundamental para mantener a Saltillo como la capital más segura de México. Seguiremos trabajando con determinación, con estrategia y en equipo, para blindar nuestra ciudad y mantener a Saltillo como un referente nacional en seguridad", dijo.

Inversión histórica

Díaz González mencionó que con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, en su administración se ha aplicado una inversión histórica en materia de seguridad.

"En 2025 invertimos más de mil millones de pesos y en este 2026 superaremos los mil 100 millones de pesos para seguir fortaleciendo nuestra fuerza de seguridad", dijo.

El alcalde de Saltillo mencionó que recientemente se realizó la entrega de patrullas, motocicletas, chalecos tácticos, oficinas móviles y uniformes, con una inversión por más de 46 millones de pesos.

Además se lleva a cabo la instalación de 500 nuevas cámaras urbanas de vigilancia; se realizó la remodelación del Cuartel del Grupo de Reacción Sureste y se dio arranque a la ampliación del Centro de Control y Comando para que sea el doble de personas quienes por medio de las cámaras urbanas cuiden a la ciudadanía.

El Alcalde señaló que se cuenta ya con más de 125 mil ciudadanos en la red de vigilancia ciudadana más grande de México, distribuidos en 600 grupos de Seguridad de WhatsApp.

"Todo lo anterior se traduce en mayor presencia, mejor capacidad de respuesta y, sobre todo, mayor protección para nuestras familias", destacó el alcalde Javier Díaz González.