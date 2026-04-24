Implementan medidas ante amenazas en planteles educativos en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Tras los recientes casos de amenazas en planteles educativos, la Secretaría de Educación en Coahuila confirmó que los alumnos involucrados no son expulsados de manera automática, sino que se aplican medidas como cambios de escuela, acompañamiento psicológico y sanciones conforme a cada caso.

En días recientes, en Saltillo se encendieron las alertas luego de que un joven difundiera en redes sociales un mensaje en el que advertía sobre un presunto atentado en una escuela, situación que movilizó a autoridades educativas y de seguridad. El hecho se suma a otros incidentes similares registrados en la entidad.

De acuerdo con el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, hasta el momento se han presentado al menos tres casos de este tipo en Coahuila: uno en Monclova, otro en Saltillo y uno más en Piedras Negras, los cuales —señaló— están relacionados con una tendencia difundida principalmente a través de redes sociales como TikTok, donde se incita a estudiantes a realizar amenazas o pintas en los planteles.

"El participar en este tipo de actividades no se puede tomar a la ligera, genera preocupación y se atiende con la participación de todas las instancias competentes", indicó.

El funcionario explicó que, ante estas situaciones, se activan protocolos que incluyen investigación, diálogo con padres de familia y medidas disciplinarias. Sin embargo, aclaró que no se recurre de inmediato a la baja definitiva de los alumnos.

"Se aplican medidas como el acompañamiento psicológico, la formación socioemocional y, en algunos casos, cambios de plantel, dependiendo de la gravedad", detalló.

Asimismo, destacó que se mantiene la implementación del Operativo Mochila como una acción preventiva, además de reforzar la concientización entre estudiantes, docentes y padres de familia para preservar entornos escolares seguros.

Garza Fishburn subrayó que las sanciones específicas se determinarán una vez concluyan las investigaciones en cada caso, y reiteró que la colaboración de toda la comunidad educativa es clave para evitar la repetición de estos hechos.

"Es fundamental sostener condiciones de paz, bienestar y respeto en nuestras comunidades escolares", puntualizó.