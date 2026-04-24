Soy Papá No Criminal marcha en Saltillo por derechos de Padres Obstruidos

SALTILLO, COAHUILA.- Con la participación de ciudadanos provenientes de Saltillo, Torreón y Monclova, este viernes se llevó a cabo una marcha encabezada por el colectivo Soy Papá No Criminal, en conjunto con diversas organizaciones civiles, para visibilizar la problemática de los llamados Padres Obstruidos y exigir respuestas concretas de las autoridades.

La movilización, organizada principalmente por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, reunió inicialmente a cerca de 100 personas, con la expectativa de superar el centenar conforme avanzaba la jornada. También se sumaron agrupaciones como Niños con Mapa y Juntos por Nuestros Hijos, provenientes de Torreón, así como familiares y simpatizantes del movimiento.

Detalles de la marcha

El contingente recorrió la ciudad hasta llegar a los juzgados familiares, donde realizaron distintas actividades simbólicas y de protesta. Entre ellas destacó el "tendedero de amor", en el que padres participantes colocaron cartas dirigidas a sus hijos, además de la entrega de un pliego petitorio con 12 demandas dirigido a autoridades estatales y representantes del sistema judicial.

Entre los principales puntos del documento se encuentra la exigencia de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres en procesos familiares, así como la necesidad de que se respete plenamente el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Los manifestantes denunciaron que, en la práctica, dicho principio queda relegado frente a criterios que, aseguran, no garantizan una convivencia equitativa.

Demandas del colectivo

Asimismo, señalaron deficiencias en los procesos judiciales, como la lentitud en los casos, la falta de seguimiento, criterios dispares entre jueces y presuntos actos de corrupción. También demandaron que se regulen las convivencias familiares, se establezcan sanciones claras ante incumplimientos y se homologuen criterios en los juzgados. Los integrantes del movimiento también manifestaron su inconformidad ante la falta de cumplimiento de acuerdos previos con autoridades, quienes, aseguran, no han concretado mesas de trabajo prometidas desde el año pasado. "No ha habido avances sustanciales ni respuestas reales a los casos", afirmaron.

Durante la protesta, se expusieron casos graves de presunta violencia y omisión institucional, subrayando la urgencia de actuar antes de que se presenten situaciones irreparables. En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad y atender de fondo esta problemática.

El movimiento Soy Papá No Criminal, indicaron, ha trascendido a nivel internacional, con presencia en al menos 13 países. Sus integrantes advirtieron que continuarán con movilizaciones y actividades hasta lograr cambios estructurales en favor de la niñez y las familias.