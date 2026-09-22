PRONNIF niega entrega de bebé Juanito

La PRONNIF negó que el bebé Juanito vaya a ser entregado próximamente a su madre y aclaró que el reconocimiento de maternidad apenas inició por la vía judicial.

Martha Herrera, subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), señaló que el menor permanece bajo una medida especial de protección y que todavía no existe un reconocimiento legal de maternidad.

Proceso de reconocimiento de maternidad

"Dicha nota es falsa, hay un proceso. El niño se mantiene con una medida especial de protección, todavía no se ha generado el reconocimiento de maternidad", declaró.

Explicó que, si bien ya se promovió el reconocimiento de maternidad por la vía judicial, el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y deberá continuar conforme a las diligencias que determine la autoridad.

Herrera indicó que, una vez realizadas las periciales correspondientes, el juez familiar que lleva la medida de protección y el procedimiento de reconocimiento valorará las condiciones para determinar si el menor puede regresar con su familia de origen.

Para ello, señaló, se recurrirá al Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial, que determinará si el entorno es idóneo para el regreso del niño.

Evaluación del entorno familiar

La funcionaria agregó que también serán consideradas las circunstancias que generaron el caso y, en caso de que la familia de origen no resulte apta, podrá valorarse a integrantes de la familia extensa o ampliada.

"Es prematuro hablar de que regresará porque, pues, todavía ni siquiera se da el reconocimiento. Entonces, pues, vamos por partes, el estatus es este y ya conforme vaya avanzando el procedimiento, bueno, pues se será informando lo conducente", señaló Herrera. Por ahora, Juanito continuará bajo la medida especial de protección mientras avanza el procedimiento judicial.