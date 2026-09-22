Alistan convocatoria para Becerro Gordo 2027

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En fecha próxima se darán a conocer las bases de la convocatoria para la inscripción al Concurso del Becerro Gordo 2027, informó Apolinar Guajardo Falcón, presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz.

El representante del sector ganadero señaló que ya se encuentran programados los tradicionales eventos que se realizan anualmente, para lo cual el 10 de octubre dará a conocer más información, esperando el registro de más de 100 ejemplares.

"Tenemos ya programados nuestros tradicionales eventos como lo es, la Expoasis Ganadera 2027", también la tradicional Cabalgata, destacó Guajardo Falcón.

Indicó que, como parte de las actividades programadas, se llevará a cabo la coronación de la reina, una de las actividades tradicionales dentro del programa de festejos de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz.

Además, se llevará a cabo un baile popular, destacó Apolinar Guajardo Falcón, ante lo cual espera que la ciudadanía acuda como cada año a la celebración de estas festividades que son toda una tradición en el municipio de Múzquiz.