Isaías Montemayor entrega sementales bovinos en Sabinas

SABINAS, COAH.- Como parte del Programa de Mejoramiento Genético 2026 implementado en Coahuila, se llevó a cabo en Sabinas la entrega de sementales bovinos, durante un evento realizado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.

En representación del secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, acudió el subsecretario de Ganadería e Infraestructura Rural del Gobierno del Estado, licenciado Isaías Montemayor Ortiz, quien encabezó la entrega simbólica de algunos ejemplares.

"Con este programa fortalecemos la calidad genética del ganado y apoyamos a las y los productores para seguir impulsando el desarrollo del campo coahuilense", expresó el funcionario estatal.

Explicó que el objetivo del programa es incentivar la adquisición de ganado de alta calidad genética para optimizar la productividad del hato ganadero coahuilense, mediante animales con mayor crecimiento al nacimiento y al destete, lo que permite obtener una mayor producción de carne.

Agregó que también se busca lograr mayor resistencia a enfermedades, eficiencia reproductiva e incremento en la producción de leche en el caso de las hembras, además de favorecer, en general, la obtención de carne de mayor calidad en el estado de Coahuila.

Esta fue la sexta entrega de sementales, correspondientes a las razas Charolais, Hereford, Beefmaster, Angus Rojo y Angus Negro en lo que va del año.

Isaías Montemayor Ortiz señaló que aún están pendientes los municipios de Castaños, San Pedro, Saltillo y Cuatro Ciénegas. En Sabinas serán 85 sementales de alta calidad genética los que estarán a la venta, con un subsidio estatal de 20 mil pesos por ejemplar.