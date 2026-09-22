Incendio consume 20 vehículos en Autopartes González, Sabinas

SABINAS, COAH.- Cerca de 20 vehículos que se encontraban en calidad de chatarra fueron consumidos por un incendio registrado en el yonke "Autopartes González", ubicado sobre la calle Emilio Carranza, cerca del arroyo Aguililla.

El siniestro movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Sabinas a cargo del comandante operativo José Pichardo González, quienes trabajaron para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas.

Debido a la cercanía con viviendas, en un principio se contempló la posibilidad de evacuar a los vecinos de los domicilios más próximos al lugar del incendio.

Sin embargo, las labores de los bomberos permitieron controlar la situación, por lo que finalmente no fue necesario realizar la evacuación de los habitantes de la zona.

Elementos de Seguridad Pública del Mando Coordinado al mando del director Alberto Rodríguez Martínez, acudieron al sitio para brindar apoyo y mantener resguardada el área mientras se desarrollaban las maniobras para sofocar el incendio.

Una vez controlado el fuego, las autoridades permanecieron en el lugar para prevenir riesgos y permitir que se realizaran las labores correspondientes.