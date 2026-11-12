John Allen Rubio será ejecutado en Texas por el asesinato de sus hijos

HUNTSVILLE, Texas (AP) — John Allen Rubio, de 46 años, tiene programada su ejecución para este jueves 12 de noviembre en el estado de Texas, tras haber sido condenado a la pena capital por el asesinato y decapitación de sus tres hijos ocurrido en marzo de 2003 en la ciudad fronteriza de Brownsville.

El procedimiento mediante inyección letal está previsto en la unidad penitenciaria estatal de Huntsville, ubicada al norte de Houston, conforme al calendario del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ).

El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, sostuvo que el caso representa uno de los crímenes más atroces registrados en la región y afirmó que la comunidad local ha esperado durante más de dos décadas que se cumpla la sentencia judicial para cerrar el proceso.

De acuerdo con los registros judiciales, los homicidios ocurrieron el 11 de marzo de 2003 dentro de un departamento en condiciones insalubres en Brownsville. Rubio y su entonces pareja sentimental, Ángela Camacho, atacaron con armas blancas y decapitaron a los tres menores, identificados como Mary Jane Rubio, John E. Rubio y Julissa Quesada.

Tras ser detenido por la policía, Rubio declaró a los investigadores que había asesinado a los niños porque creía que estaban poseídos por espíritus malignos. Durante los procedimientos penales, peritos convocados por su defensa argumentaron que el acusado padecía esquizofrenia paranoide, diagnóstico que fue impugnado por los especialistas de la fiscalía estatal.

Rubio recibió su primera condena de muerte en 2003, pero cuatro años después, en 2007, la Corte de Apelaciones Penales de Texas anuló el fallo tras determinar que en el juicio se introdujeron declaraciones de Ángela Camacho sin que la defensa pudiera contrainterrogarla, debido a que la mujer se negó a testificar.

En 2010, el acusado fue sometido a un segundo juicio en el que un jurado volvió a dictar la pena capital. Desde entonces, su equipo legal promovió múltiples recursos en instancias estatales y federales, alegando deficiencias en su representación original y cuestionando su salud mental.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó sus impugnaciones en 2018 y nuevamente en mayo de 2025. Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó revisar el expediente en 2022 y en enero de 2026, dejando firme el calendario de ejecución.

En octubre de 2026, los abogados de Rubio presentaron una última moción argumentando que su deterioro psiquiátrico le impedía comprender el sentido de la pena capital. Tras celebrar una audiencia probatoria, un tribunal estatal resolvió que el recluso es legalmente competente para ser ejecutado, según informó la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte.

Ángela Camacho, coacusada por el triple homicidio, fue declarada culpable en un proceso separado y cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión estatal de Texas. De concretarse el procedimiento esta noche, Rubio se convertirá en el octavo recluso ejecutado en Texas en lo que va de 2026.